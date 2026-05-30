¡Por extorsión agravada contra empresarios de la construcción detuvieron al ex líder de la CATEM en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó la detención de Guillermo “N”, ex dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad, por su presunta participación en delitos de extorsión agravada contra empresarios del sector de la construcción.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con aumentos injustificados de más del 100 por ciento en los precios de materiales como arena, grava y piedra, además de incrementos en las tarifas de transporte y acarreo.

La captura fue realizada por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto con apoyo de la Unidad Nacional Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

CATEM nacional había anunciado su separación de la organización en julio de 2025; sin embargo, las autoridades señalan que presuntamente continuó operando mediante una nueva agrupación denominada Federación Todos Unidos por Zacatecas.

Guillermo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y se espera que en los próximos días se determine su situación jurídica.