¡En la terracería que une Chicalote con Loretito, en San Pancho, madres buscadoras hallaron una osamenta!

Acudieron tras una llamada anónima que señalaba la presencia de restos humanos

Foto: IA

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- A las 21:40 horas del lunes 20 de abril el servicio de emergencias 911 recibió el reporte del hallazgo de una osamenta en un predio ubicado sobre el camino de terracería que conduce de la comunidad de Chicalote hacia Loretito, en el municipio de San Francisco de los Romo, lo que movilizó a corporaciones municipales, estatales y personal de la Fiscalía General del Estado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de San Francisco de los Romo y de la Policía Estatal se trasladaron al sitio señalado.

Al arribar, constataron el hallazgo y se entrevistaron con María “N”, quien fungió como observadora, así como con Cristina “N”, encargada del colectivo de madres buscadoras.

Cristina informó a los oficiales que el colectivo recibió una llamada anónima en la que se indicaba la ubicación de presuntos restos humanos.

Al llegar al punto confirmaron la presencia de una osamenta dentro de un predio, por lo que permanecieron en el lugar en espera de la llegada de las autoridades competentes.

Los policías municipales y estatales procedieron a asegurar el área para evitar la alteración de indicios. Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo agentes investigadores y peritos forenses, quienes iniciaron la aplicación de los protocolos correspondientes para este tipo de hallazgos.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación para determinar la identidad de la persona, el tiempo que llevaba en el sitio y las circunstancias que derivaron en su muerte.

Los restos fueron trasladados para su análisis pericial.

Las autoridades ministeriales continuaron con las diligencias y mediante estudios forenses se esperaba establecer la identidad de la víctima y el origen del hallazgo.