¡En la unidad de carga chofer de tráiler se quitó la vida en la carretera a La Escondida!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un chofer se quitó la vida en el tráiler que traía a su cargo en el municipio de San Francisco de los Romo.

Jonathan Gallegos Rodríguez, vecino del fraccionamiento Lomas del Chapulín, en el oriente de la ciudad capital, fue quien se quitó la vida por causas desconocidas.

La mañana de este sábado se mató en la carretera a la localidad La Escondida, cerca de la empresa UNIPRES, en “San Pancho”, en un tráiler en color gris, con número económico 10 y con caja en color blanco.

Entre el tractocamión y la caja de carga se ahorcó con un mecate que amarró a un punto fijo de la parte trasera de la cabina.

Testigos que vieron al hombre prácticamente sentado pero con la cuerda en el cuello solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Oficiales de Seguridad Pública de San Francisco de los Romo y paramédicos arribaron al lugar para tratar de auxiliar al chofer de tráiler, pero no pudieron salvarlo debido a que ya había fallecido.

La Fiscalía General del Estado fue notificada del hecho y al lugar arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias respectivas, así como elementos de Servicios Periciales, que trasladaron el cadáver al SEMEFO.