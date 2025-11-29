NoticiasZacatecas

¡Tras operativo de búsqueda localizaron dos restos óseos en Tepetongo!

Noticiero El Circo

TEPETONGO, ZAC.- La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas continúa con los trabajos de prospección en camino de terracería en la comunidad de El Caquixtle, Tepetongo.

Durante las labores de búsqueda se localizaron dos restos óseos en ejido conocido El Cuidado, éstos quedaron bajo resguardo en la Dirección de Servicios Periciales para ser procesados e identificados.

Estas acciones se realizaron en coordinación con Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía de Investigación, Comisión de Búsqueda de Personas y representantes de Colectivos de Búsqueda, Derechos Humanos y Comisión de Víctimas.

