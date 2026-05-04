¡En la vía pública hombre fue ejecutado de seis balazos en el fraccionamiento Deportivo!

JEREZ, ZAC.- Un hombre fue ejecutado de seis balazos en la vía pública en esta localidad.

La víctima contaba con aproximadamente 35 años de edad y fue privada de la vida la tarde del sábado 2 de mayo.

El homicidio sucedió en la calle Guadalajara del fraccionamiento Deportivo, en el municipio de Jerez.

Vecinos del rumbo escucharon varios disparos de arma de fuego y dieron parte a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron oficiales de Seguridad Pública y paramédicos de Protección Civil Municipal, pero nada pudieron hacer por el agredido debido a que ya había fallecido.

Trascendió que a simple vista se le apreciaron seis heridas de bala: en la cabeza, el pecho, en una pierna, en el brazo izquierdo y dos más en el abdomen.

La escena del crimen fue resguardada hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) para la realización de las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que recolectaron los indicios y levantaron el cuerpo del finado para su traslado al SEMEFO.