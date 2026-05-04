¡Tres sujetos que ejecutaron a un individuo en Los Arquitos fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso con premeditación y ventaja, derivado de hechos registrados en el municipio de Jesús María.

Los imputados fueron identificados como Juan Gabriel “N”, Alan “N” alias “El Chalán”, y Daniel “N”, quienes presuntamente habrían planeado privar de la vida a la víctima, con quien mantenían antecedentes de conflictos previos.

De acuerdo con las investigaciones, el sábado 4 de abril de 2026 los señalados ubicaron a la víctima en las inmediaciones de una empresa situada sobre la carretera estatal 52, en la comunidad de Los Arquitos, en el municipio referido.

Al lugar arribaron los imputados a bordo de un vehículo conducido por Juan Gabriel “N”, así como en una motocicleta en la que viajaba Alan “N”, quienes habrían coordinando sus acciones para ejecutar la agresión.

En ese contexto, Daniel “N” presuntamente accionó un arma de fuego tipo escopeta en contra de la víctima, provocándole lesiones de gravedad.

Posteriormente, en una dinámica de agresión conjunta, Alan “N” y Daniel “N” habrían golpeado al ofendido, mientras nuevamente se realizaban detonaciones con el arma de fuego, en tanto Juan Gabriel “N” realizaba labores de vigilancia.

A consecuencia de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos.

Tras lo ocurrido, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, apoyado por labores de campo y gabinete realizadas por la Policía de Investigación Criminal, logrando identificar a los probables responsables.

Como resultado de lo anterior se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de los tres imputados.

En la continuación de la audiencia inicial, una jueza de Control resolvió vincularlos a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.