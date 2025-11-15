¡En la vía pública un hombre se suicidó en la localidad Seis de Enero!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre se suicidó en la vía pública en la localidad Seis de Enero, perteneciente a esta cabecera municipal, sin que se conocieran los motivos por los que lo hizo.

El hombre, identificado como José “N”, de 68 años de edad, fue descubierto inconsciente en una zona conocida como La Cruz y al Arroyo, por lo que se solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

La llamada de auxilio se recibió alrededor de las tres y media de la tarde del viernes 14 de noviembre, por lo que al lugar se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA).

Al arribar y revisar al adulto mayor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La escena fue resguardada hasta que arribó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense.