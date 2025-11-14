¡Tras ser atropellada por un automovilista en Siglo XXI estudiante de preparatoria perdió la vida!

GUADALUPE, ZAC.- Una estudiante de preparatoria perdió la vida tras de que fue atropellada por un automovilista, que fue asegurado por las autoridades para deslindar responsabilidades.

El accidente que le costó la existencia a quien fue identificada como Maité, de 16 años de edad, sucedió este viernes, alrededor de las siete y media de la mañana, sobre la vialidad Siglo XXI, a espaldas del fraccionamiento Villas de Guadalupe.

La adolescente era estudiante de la preparatoria Carlos Marx.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que la jovencita se dirigía a dicho plantel educativo cuando sobre la referida vialidad fue embestida por un auto Renault.

Maité, que vestía ropa deportiva en colores oscuros, quedó tirada boca abajo sobre la cinta asfáltica y al arribo de los paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil confirmaron su deceso.

El conductor del coche se detuvo metros adelante y aguardó la intervención de las autoridades municipales y estatales, que lo aseguraron y presentaron ante el agente del Ministerio Público.

Las investigaciones en torno a los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, en tanto que el cuerpo de la estudiante fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.