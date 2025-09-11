¡En la zona Centro de Jesús María balearon fachada de una casa, agresores dejaron 19 indicios balísticos!

JESÚS MARÍA, AGS.- La noche del miércoles 10 de septiembre se registró un ataque armado contra un domicilio ubicado en la calle Niágara número 111, en la zona Centro de Jesús María, sin que se reportaran personas lesionadas pero si un gran susto.

La propietaria del inmueble, María del Carmen “N”, de 68 años de edad, relató que aproximadamente a las 20:25 horas se encontraba sentada en la cocina cuando escuchó varias detonaciones de arma de fuego, seguidas del quiebre de vidrios.

Al salir observó daños en la fachada del inmueble y en las paredes del cuarto donde se encuentra el recibidor.

De acuerdo con vecinos, los agresores arribaron a bordo de una motocicleta, accionaron sus armas contra la vivienda y se retiraron del lugar tras cumplir con su cometido.

La señora no logró ver hacia dónde escaparon.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de J.M. acudieron al sitio y acordonaron la zona, en espera de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo peritos forenses, realizó el levantamiento de 19 indicios balísticos encontrados frente al domicilio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.