¡Disparos tras discusión entre abogado y cliente movilizan a policías cerca de un banco!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una discusión entre un abogado y su cliente derivó en detonaciones de arma de fuego la mañana de este jueves, frente a la sucursal del banco Santander ubicada en avenida Convención de 1914 Poniente, en el fraccionamiento Gómez, lo que provocó una intensa movilización policiaca.

Según los primeros reportes, el cliente acudió al banco para retirar dinero destinado al pago de honorarios legales. Al no coincidir las cifras, ambos iniciaron una acalorada discusión que escaló hasta convertirse en un forcejeo en plena vía pública.

Durante el altercado, testigos afirmaron haber escuchado disparos en el cruce de avenida Convención y calle Primavera. Aunque no se ha confirmado cuál de los dos involucrados accionó el arma, las autoridades descartaron que se tratara de un intento de asalto o que el dinero de la sucursal estuviera en riesgo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para levantar indicios balísticos y continuar con las investigaciones. No se reportaron personas lesionadas, pero las indagatorias siguen abiertas para deslindar responsabilidades en este inusual enfrentamiento.