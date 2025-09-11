AguascalientesNoticias

¡En su domicilio en Jesús María sujetos armados “levantaron” a “El Gusy”!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un individuo identificado como Óscar David “N” alias “El Gusy” fue “levantado” por varios sujetos armados, que lo sacaron a la fuerza de su casa en este municipio y se lo llevaron en unos vehículos.

Los hechos sucedieron el miércoles 10 de septiembre en el fraccionamiento Lomas del Valle, en Jesús María.

Alrededor de las ocho de la noche entre cuatro y cinco sujetos llegaron a dicha zona habitacional a bordo de unas motocicletas y una camioneta, y arribaron a un domicilio de la calle Valle de Aguascalientes.

Con lujo de violencia irrumpieron en la casa marcada con el número 136, donde sorprendieron a Óscar David y lo sometieron tras amagarlo con armas de fuego.

Entre todos lo sacaron a la fuerza y lo subieron a uno de los vehículos para llevárselo privado de su libertad.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de J.M. tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron a los familiares del “levantado” que acudieran a la Fiscalía General del Estado a denunciar la privación ilegal de la libertad, pero les respondieron que lo harían por miedo.

Los elementos de Seguridad Pública rastrearon la zona en busca del “levantado” y sus captores, pero no los localizaron.

