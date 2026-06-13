¡En la zona Centro “revientan” domicilio tomado por paracaidistas; operaba como antro clandestino y “picadero”!

Cateo sorpresa destapó años de denuncias vecinales: gritos, consumo de drogas, entrada de menores y cuartos adaptados para encuentros sexuales

La dueña llevaba seis años intentando recuperar la finca tomada

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación, con apoyo de policías estatales, catearon un domicilio que presuntamente operaba como antro, “picadero” y hotel improvisado, donde habrían sido detenidos dos hombres y una mujer.

Los hechos ocurrieron entre el viernes 12 y la mañana del sábado 13 de junio, en una finca ubicada en el número 118 de la calle José F. Elizondo, entre Venustiano Carranza y Nieto, en la zona Centro.

Información extraoficial señala que vecinos habían reportado en repetidas ocasiones la entrada y salida constante de hombres y mujeres a cualquier hora del día, sin que se realizara verificación alguna. También mencionaron que durante la madrugada se escuchaban gritos de manera frecuente, lo que reforzó las sospechas sobre actividades irregulares dentro del inmueble.

Tras los reportes, agentes de investigación realizaron vigilancias discretas y constataron que el sitio funcionaba como antro donde se vendían y consumían sustancias prohibidas y bebidas alcohólicas, además de rentar cuartos para prácticas sexuales colectivas.

En el interior también se localizaron mesas de billar, mobiliario propio de bar y cuartos acondicionados como habitaciones, con muebles donde presuntamente se realizaban encuentros sexuales.

De manera extraoficial trascendió que los nuevos inquilinos habrían entrado a la fuerza a la finca y se adueñaron de ella, pese a que en varias ocasiones se les invitó a desalojarla, pues vivían como paracaidistas.

La propietaria llevaba cerca de seis años intentando recuperarla debido a los señalamientos de vecinos sobre presuntas actividades ilegales que alteraban la tranquilidad de la zona, pero no había logrado sacarlos por cuestiones legales.

Se cree que la intervención de la autoridad pudo estar relacionada con una posible orden de desalojo, aunque esto no fue confirmado.

Vecinos añadieron que los ocupantes no pagaban los servicios de agua y luz; incluso, recordaron que hace tres semanas personal de la CFE acudió a cortar el suministro eléctrico, pero al percatarse por cámaras de seguridad los inquilinos salieron a confrontar al trabajador federal y desconocen por qué finalmente no se realizó el corte.

De manera anónima, vecinos mencionaron que en diversas ocasiones observaron la entrada de varias mujeres al inmueble, algunas de ellas aparentemente menores de edad, entre 15 y 17 años, quienes permanecían dentro por días.

Señalaron que en ciertos casos ya no las veían salir, lo que incrementó la preocupación en la zona y reforzó las sospechas sobre actividades irregulares dentro de la finca.

Durante la tarde noche del viernes y desde muy temprano el sábado se observó a varias personas sacando mobiliario y equipo del inmueble.

Vecinos señalaron que aún no habían podido retirar las mesas de billar debido a que una de las puertas reforzadas no había podido ser abierta.

Se intentó obtener más información sobre el operativo a través del área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, únicamente señalaron que se trató de un acto judicial encabezado por la institución para ejecutar una orden de cateo, sin proporcionar mayores detalles.

Las diligencias iniciaron alrededor de las 09:00 horas del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado, cuando los agentes ingresaron con una orden de cateo y aseguraron el lugar.

De manera preliminar se informó que dos hombres y una mujer fueron detenidos por posesión de sustancias prohibidas; sin embargo, la Fiscalía General del Estado no había emitido información oficial.