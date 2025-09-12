¡En la “zona dorada” de la ciudad madre e hijo fueron víctimas de un asalto afuera de un OXXO!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer fue víctima de un robo mientras se encontraba con su hijo adolescente en el fraccionamiento Jardines de la Concepción, al norte de la ciudad.

Un asaltante, que actuó en solitario, la despojó de su teléfono celular de alta gama y huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del jueves 11 de septiembre afuera de una tienda OXXO ubicada en la esquina de la calle Montes Himalaya y la avenida Independencia, en el citado fraccionamiento Jardines de la Concepción.

La víctima, una madre de familia que iba acompañada por su hijo adolescente, había acudido al establecimiento para realizar una compra.

Al salir fue interceptada por un sujeto de aspecto desaliñado, quien le exigió que entregara su teléfono celular.

Por temor a que el agresor pusiera en riesgo la integridad de su hijo, la mujer accedió a entregárselo de inmediato.

Tras el robo, el individuo se retiró caminando del lugar.

La afectada, visiblemente alterada por lo ocurrido, logró pedir auxilio y reportó el incidente al número de emergencias 911.

Elementos de las Policías Municipal y Estatal acudieron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda con base en las características físicas y de vestimenta proporcionadas por la víctima, pero no se logró ubicar al presunto responsable.

