¡Un hombre herido de gravedad dejó agresión armada en el fraccionamiento Campestre del Potrerito!

AGUASCALIENTES, AGS.- Arturo Ernesto “N”, de 39 años de edad, resultó herido de bala tras ser blanco de una agresión directa con arma de fuego en su domicilio en el fraccionamiento Campestre del Potrerito, ubicado frente a Vista Alegre, en el sur de la ciudad.

El intento de ejecución sucedió este jueves, alrededor de las 10:45 horas.

La víctima se hallaba en el interior de su casa en la calle Gerardo Álvarez de Alba del citado fraccionamiento en compañía de su hermano cuando en determinado momento llegó un sujeto.

El intruso se aproximó a Arturo Ernesto y le disparó de manera directa en el pecho para luego darse a la fuga.

El hermano de la víctima nada pudo hacer por evitar la agresión y tras la huida del atacante solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos arribaron al lugar para auxiliar al agredido, al que le diagnosticaron una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en el tórax, con orificios de entrada y de salida.

En estado grave lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo.

Elementos policiales tomaron conocimiento de los hechos y al entrevistar al testigo les narró cómo fue baleado su hermano, agregando que luego de que el sujeto se fue escuchó el ruido del motor de un vehículo, pero que desconocía sus características.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para esclarecer los motivos de la agresión armada y dar con el responsable.