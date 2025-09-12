¡Por tentativa de homicidio a balazos en la colonia La Cañada procesan a sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación y Litigación logró la vinculación a proceso en contra de Luis Constancio “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de una persona. Como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron dos meses de investigación complementaria.

Luis Constancio “N” fue procesado tras un incidente ocurrido este mes en la colonia La Cañada, en Guadalupe.

Durante una discusión con la víctima, el imputado disparó un arma de fuego en dos ocasiones con la intención de causarle la muerte.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.