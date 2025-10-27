¡En laboratorio clandestino en Apozol decomisaron droga valuada en 460 millones de pesos!

Aseguran camioneta Ford con reporte de robo en Aguascalientes desde octubre de 2022

APOZOL, ZAC.- En un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, fue desmantelado un laboratorio clandestino en la zona serrana entre Apozol y Juchipila, donde se fabricaban drogas sintéticas con un valor estimado de 460 millones de pesos.

La acción se realizó en cumplimiento de una técnica de investigación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un predio que albergaba una infraestructura dedicada a la producción de metanfetaminas.

En el lugar se encontraron 11 tambos metálicos y plásticos de 200 litros con líquidos incoloros y café traslúcido, un contenedor plástico de 130 litros con líquido traslúcido, cuatro recipientes de 20 litros con sustancias químicas, 18 termos con químicos en proceso de cristalización, ocho cajas y ocho bolsas plásticas con sustancia granulada cristalina, con características del crystal, dos básculas digitales, 10 cargadores para armas de fuego, tres de ellos abastecidos, cinco placas balísticas, chalecos, fornituras, rodilleras y demás equipo táctico, y una camioneta Ford F-350 con reporte de robo en Aguascalientes desde octubre de 2022.

Según estimaciones preliminares, el decomiso representa un peso bruto aproximado de 1,725 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y precursores químicos, con un valor estimado en el mercado de 460 millones de pesos.

Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras criminales que operan en el sur del estado.

El área fue asegurada y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, que se encargará de los peritajes e investigaciones correspondientes para determinar el alcance y red de operación del laboratorio.