¡En la Sierra de Morones descubrieron un laboratorio para fabricar metanfetamina!

TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, ZAC.- Tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el sábado 25 de octubre, en la Sierra de Morones, se logró el aseguramiento de lo que se presume es un laboratorio utilizado para la fabricación de la sustancia ilícita conocida como metanfetamina.

En el operativo participaron las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la coordinación de las instituciones permitió el éxito de esta operación.

Al interior del laboratorio se encontraron precursores químicos que se utilizan para producir metanfetaminas, así como una cantidad importante de este tipo de drogas.