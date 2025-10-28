¡Capturaron a uno de los asaltantes y recuperaron camioneta robada con violencia a persona con discapacidad!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- La noche del domingo 26 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, se registró un asalto con violencia sobre la avenida Siglo XXI, a la altura de la zona conocida como “Las Ladrilleras”, en el municipio de Jesús María.

Tres individuos interceptaron a una persona con capacidades diferentes y lo despojaron de su camioneta Caravan, en color verde, modelo 1996, tras agredirlo físicamente con culatazos al oponer resistencia.

Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego larga, aparentemente hechiza.

Los asaltantes huyeron en dirección a la comunidad Los Arquitos, mientras la víctima logró contactar al servicio de emergencias 911 para reportar el robo sufrido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y recabaron información sobre el vehículo y los presuntos responsables, entre los cuales se identificó a un sujeto conocido como “El Bagre”.

Durante la mañana del lunes 27 de octubre, minutos después del mediodía, agentes policíacos detectaron a “El Bagre” caminando por la privada Palmitas en actitud sospechosa.

Al ser abordado mostró nerviosismo, por lo que fue sometido a una revisión corporal, encontrándosele un arma blanca entre sus ropas.

Por este motivo fue puesto a disposición del juez cívico por la posesión de dicho objeto.

Simultáneamente, la camioneta robada fue localizada abandonada sobre la carretera federal 70 Poniente, frente a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares de Aguascalientes.

El vehículo fue presentado en la Agencia del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa las indagatorias para obtener más elementos de prueba que permitan obtener una orden de aprehensión contra “El Bagre” por su presunta participación en el robo, así como localizar a los otros dos implicados, de quienes se esperaba que fueran detenidos en las próximas horas.