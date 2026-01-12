¡En Las Cumbres “levantaron” a dos hermanos y a la amiga de uno de ellos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos hermanos y la amiga de uno de ellos fueron “levantados” por varios sujetos en un domicilio en la colonia Las Cumbres, al oriente de la ciudad.

La triple privación ilegal de la libertad sucedió desde la noche del lunes 5 de enero y hasta el momento se desconoce el paradero de las víctimas, por lo que sus familiares ya denunciaron su ausencia en la Fiscalía General del Estado.

Además, decidieron hacer pública su desaparición para tratar de localizarlas lo más pronto posible.

Ese día, los hermanos Jessica Díaz, de 45 años y vecina de la calle Santa Irene de la colonia Los Pericos, y José Pilar Díaz, de 35 años, se encontraban en una casa de la calle Sierra de las Garzas de la colonia Las Cumbres, junto con una amiga de él, cuya identidad no fue revelada, cuando alrededor de las siete de la noche con viente minutos llegaron varios sujetos y los sacaron a la fuerza para subirlos a un vehículo, en el que se los llevaron privados de su libertad.

Al parecer, una cámara de seguridad instalada en la calle captó de manera parcial la unidad de motor en que las tres personas fueron retiradas del domicilio.

Una hija de Jessica, en su denuncia pública, aseguró que ella identifica a uno de los sujetos que participó en los hechos y sabe dónde vive, información que proporcionó a las autoridades ministeriales.

Dijo que al reportar el “levantón” de su mamá y su tío y la amiga de él, en la propia Fiscalía le informaron que los tres “trabajan” para las personas que se las llevaron, pero que no ha habido resultados sobre su búsqueda.

Sobre lo ocurrido, narró lo siguiente:

“Mi mamá, junto con mi tío y una amiga de él, fue privada de la libertad aquí en la colonia Las Cumbres. Ya realicé la denuncia correspondiente desde el lunes; sin embargo, hasta el momento no me han ayudado en nada. Sé quiénes se los llevaron e incluso cuento con videos del momento en que fueron levantados. Les pido, por favor, que me ayuden a encontrarlos. Mi mamá se llama Jessica Díaz. Nosotros vivimos en la colonia Los Pericos, en la calle Santa Irene. Ella se encontraba en Las Cumbres, en la calle Sierra de las Garzas, donde fue privada de la libertad junto con mi tío y una amiga de él, en ese mismo domicilio”.