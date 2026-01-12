¡Tras incendiarse su casa en la colonia Progreso familia perdió todas sus pertenencias!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una familia perdió todas sus pertenencias tras de que se incendió su domicilio en la colonia Progreso, en el oriente de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar en la casa marcada con el número 514 de la calle Pascual Cornejo de la citada zona habitacional.

Por causas desconocidas se inició el incendio, que rápidamente se propagó por todo el interior del inmueble.

Tras recibir reportes sobre el hecho, a esa dirección acudieron elementos del Departamento de Bomberos Municipales, que se encargaron de controlar y sofocar el fuego, lo que consiguieron después de varios minutos.

Las pertenencias de la familia que habitaba esa vivienda fueron consumidas por el fuego, por lo que se solicitó apoyo de los ciudadanos para donarles ropa y otros bienes.

A través de las redes sociales una familiar hizo esta publicación:

Hola buenas tardes se que este grupo no es para esto, pero se incendió la casa de mis tíos, si nos podrían apoyar con lo que gusten me pueden mandar mensaje, ropa, colchones, roperos, con gusto las recibirán, muchas gracias, les dejo mi número de wats para cualquier cosa que nos quieran regalar

La casa se ubica en la calle Pascual Cornejo 514, en la colonia Progreso.

449-196-92-24

Tallas niños de 5 a 11 años

Niñas de 1 a 3 años

Muchachas talla 7 a 11

Hombre XL y grande.