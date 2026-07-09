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¡En las faldas del cerro, detrás del lienzo charro, hombre fue ejecutado estrangulado!

Noticiero El Circo

RINCON DE ROMOS, AGS.- Un hombre fue ejecutado estrangulado y su cuerpo abandonado detrás del lienzo charro de esta ocalidad.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio para el esclarecimiento de los hechos y dar con el o los responsables.

La víctima fue identificada como Gerardo de la Cruz, de 32 años de edad.

El miércoles 8 de julio, minutos después de las cinco de la tarde, un habitante de la colonia Solidaridad lo descubrió tirado en el piso e inconsciente en un predio rústico ubicado a un costado del fraccionamiento Miguel Hidalgo, en las faldas del cerro y justo detrás del citado lienzo charro ubicado en la calle Gilberto Romo Nájera.

El testigo dio parte a los servicios de emergencia y al lugar acudieron oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Rincón de Romos, que confirmaron la presencia de la víctima.

Paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO-431 confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía varias horas de haber fallecido.

El hombre vestía camisa camuflajeada y pantalón oscuro.

Los elementos de Seguridad Pública acordonaron y resguardaron la zona del hallazgo hasta el arribo de elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que procesaron la escena y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense, donde posteriormente fue identificado y la necropsia reveló que murió por estrangulación.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para determinar el o los móviles de la ejecución así como para tratar de identificar y capturar a los responsables.

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