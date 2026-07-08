¡En su domicilio en la Constitución hombre fue narcotizado y asaltado por una cita en Grindr!

La víctima despertó dos días después sin joyas, teléfonos y dinero en efectivo

Un sujeto identificado como César habría drogado al afectado con bebidas adulteradas que él mismo llevó

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Rodolfo “N” fue víctima de un robo en su casa habitación sin violencia luego de recibir en su vivienda a un hombre contactado mediante la aplicación de citas Grindr y el cual lo narcotizó con una bebida que él mismo llevó para despojarlo de varias de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de julio en un domicilio de la calle Artículo 27 casi esquina con Artículo 6, en la colonia Constitución, al norte de la ciudad.

Sin embargo, fue hasta el lunes 6 de julio, alrededor de las 11:40 horas, cuando Araceli “N”, hermana de Rodolfo, dio parte a los servicios de emergencia.

Trascendió que el propio Rodolfo, meses atrás, inició el uso de la citada plataforma y ese sábado recibió un mensaje del usuario identificado como César, de aproximadamente 34 años, quien le propuso reunirse para tomar vino.

La víctima decidió invitarlo a su domicilio, a donde el visitante llegó a las 17:30 horas, portando él mismo las botellas de una bebida azul, cuya marca y tipo se desconocen.

Durante la convivencia comenzaron a beber el líquido que César llevó, del cual Rodolfo sólo refirió que contenía alcohol.

Tras ingerir tres botellas perdió el conocimiento; lo último que recuerda es haber ido al baño.

No despertó sino hasta el 6 de julio, ya en su cama, observando objetos fuera de lugar y múltiples pertenencias desaparecidas.

Al hacer una revisión se percató del robo de joyas, teléfonos de alta gama y dinero en efectivo, todo con un valor estimado en 350 mil pesos.

Al confirmar el hurto, Rodolfo llamó a su hermana, quien contactó al 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y apoyaron al ofendido para realizar la denuncia digital.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Robos y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes recabaron indicios e iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el responsable.