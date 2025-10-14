¡En las inmediaciones de Valdecañas localizaron una camioneta totalmente calcinada!

FRESNILLO, ZAC.- Una camioneta fue calcinada en esta localidad, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos.

El lunes 13 de octubre, alrededor de las dos de la tarde, habitantes de la comunidad Valdecañas detectaron la unidad de motor quemada en las inmediaciones de la localidad, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva acudieron al sitio y confirmaron la presencia del vehículo siniestrado.

La zona fue resguardada hasta que arribó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para quedar a cargo de las diligencias.

La camioneta estaba completamente calcinada y fue sometida a la inspección correspondiente para la elaboración del peritaje.