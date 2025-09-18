¡En León decomisaron más de 20 kilos de marihuana que enviarían a Aguascalientes y otras ciudades!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un cargamento de más de 20 kilos de marihuana que sería enviado a Aguascalientes y otras entidades del país a través de una empresa de paquetería, fue asegurado en la ciudad de León por un binomio canino.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato realizaron una inspección en una bodega de paquetería en la colonia Las Rosas, en León, con apoyo del perro policía Evetke.

El ejemplar canino detectó diez paquetes sospechosos, que fueron revisados y se comprobó que contenían 20.9 kilos de marihuana en bolsas transparentes y envoltorios de distintos tamaños, y que equivalían a 20 mil 952 dosis.

Dichos paquetes llevaban frituras y golosinas como distractores para simular mercancía común y dificultar la detección de la droga.

De acuerdo a la documentación del traslado, los paquetes con el narcótico serían enviados por paquetería a distintas ciudades y municipios, como Aguascalientes, Querétaro, Celaya, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

La droga fue incautada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en León.