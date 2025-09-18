¡En Villanueva detuvieron a dos sujetos con metanfetamina, cocaína y marihuana!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso contra Osvaldo E., y Johan H., por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de psicotrópicos (clorhidrato de metanfetamina) y estupefacientes (clorhidrato de cocaína y marihuana) con fines de comercio.

Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en Villanueva, sobre el tramo carretero estatal ubicaron un vehículo estacionado, en donde se encontraban los imputados, por lo que procedieron a su revisión.

Durante la revisión los elementos castrenses aseguraron 298 envoltorios de plástico que contenían sustancia granulada, la cual resultó ser clorhidrato de metanfetamina con un peso de 47 gramos siete miligramos, 78 envoltorios con clorhidrato de cocaína con un peso total de 36 gramos nueve miligramos y 71 envoltorios más con marihuana con un peso de 301 gramos, así como 59 pipas, 114 objetos metálicos en forma de estrella (poncha llantas) y un vehículo.

Una vez integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público de la Federación turnó el caso a la autoridad competente, quien decretó de legal la detención, vinculó a proceso y otorgó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; además, fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria.