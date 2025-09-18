¡Michoacano que agredía a su pareja sentimental de sólo 14 años en San José de Buenavista ya fue encarcelado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Uniformados del Mando Coordinado detuvieron a una persona de sexo masculino señalado como presunto responsable de violencia de género y sustracción de menores e incapaces, luego de que se reportara que estaba agrediendo de manera física y verbal a una joven de 14 años de edad, que dijo ser su pareja sentimental.

La detención del presunto responsable se derivó luego de una denuncia anónima que se recibió en el Servicio de Emergencias 911, en el que se informaba que en un domicilio ubicado en la comunidad de San José de Buenavista, en el municipio de San Francisco de los Romo, se estaba registrando un episodio de violencia de género al interior de un domicilio, por lo anterior, al lugar acudieron de inmediato uniformados de la Policía Estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de San Francisco de los Romo.

A su arribo al sitio fueron interceptados por el reportante, quien señaló que en la casa vecina se escuchaban gritos de una mujer que al parecer estaba siendo agredida y por momentos lloraba, siendo en ese momento que los policías se dirigieron hacia el domicilio señalado, siendo recibidos por una persona de sexo femenino de 14 años de edad originaria de Axochiapan, Morelos, quien señaló a su pareja sentimental como presunto responsable de tenerla en condiciones insalubres y de agredirla de manera física y verbal de manera constante.

Por lo anterior, los policías estatales y preventivos de San Francisco de los Romo procedieron a la captura de quien dijo llamarse Sergio “N”, de 48 años de edad, originario del Estado de Michoacán, mismo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en el Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.