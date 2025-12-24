¡En Loreto agresión armada contra policías estatales dejó dos heridos!

LORETO, ZAC.- La mañana del martes 23 de diciembre se registró una agresión armada en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la comunidad de Tierra Blanca, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la presencia de un grupo armado que presuntamente pretendía ocupar una escuela como campamento durante el periodo vacacional.

Al atender el reporte y arribar al plantel educativo, los policías estatales fueron recibidos a balazos por civiles armados.

Los agresores abandonaron la escuela y huyeron hacia terrenos de cultivo, lo que derivó en una persecución en la que dos elementos resultaron heridos de gravedad por impactos de arma de fuego.

Debido a la situación de riesgo y a la gravedad de las lesiones, los compañeros de los oficiales solicitaron su extracción aérea.

Minutos más tarde arribó un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con un equipo especializado de paramédicos que brindó la atención inicial.

Ambos policías fueron trasladados a un nosocomio de la capital, donde se reportaron estables y fuera de peligro.

Tras la agresión se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona, con la participación coordinada de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

En el lugar fue asegurada una camioneta Mazda, en color guinda, que, según versiones extraoficiales, podría contener artefactos explosivos; esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En respuesta a los hechos, autoridades de Aguascalientes reforzaron la vigilancia en los límites con los municipios zacatecanos de Luis Moya, Loreto y Villa García.