¡En Pabellón de Hidalgo hallaron una osamenta humana recargada en un árbol!

Foto: Archivo

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La osamenta de una persona fue descubierta en esta localidad, recargada en un árbol.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo, que tuvo lugar el martes 23 de diciembre en el camino que va de Pabellón de Hidalgo al Canal, a 200 metros al sur del Ventarrón, en Pabellón de Hidalgo, perteneciente al municipio de Rincón de Romos.

Minutos antes para las cinco de la tarde se reportó el descubrimiento, por lo que al lugar acudieron agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica para iniciar las indagatorias correspondientes.

Al arribar, confirmaron la existencia de una osamenta humana, que se encontraba sentada y recargada en un árbol.

La víctima no pudo ser identificada y de acuerdo a la primera inspección realizada en el lugar aparentemente murió de causas naturales.

Al término de las diligencias, la osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.