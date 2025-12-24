¡Tras choque contra una camioneta motociclista perdió la vida sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista falleció la tarde del martes 23 de diciembre luego de un fuerte choque contra una camioneta registrado sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a la altura del número 1310 y frente al Grand Motel, donde ésta salía de una chatarrera y le habría cortado el paso.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando una camioneta Chevrolet Silverado, color amarillo, con placas AC-2799-F de Aguascalientes, y conducida por un hombre de entre 35 y 40 años, intentó incorporarse al retorno ubicado frente al establecimiento.

De acuerdo con los primeros indicios, el conductor salió en diagonal, de sur a norte, sin la debida precaución.

En ese momento circulaba por el bulevar, en sentido poniente-oriente, una motocicleta Italika RT250, color gris, con placas 32CRA6, manejada por Ricardo Posada, de 58 años de edad.

El motociclista no logró evitar el impacto y se estrelló de manera directa contra el costado izquierdo de la camioneta, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria, pero confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona para preservar la escena y aseguraron al conductor de la camioneta, quien fue trasladado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y del cuerpo, iniciando las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del fatal accidente.