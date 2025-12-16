¡En Loreto desactivaron campamento y aseguraron tres vehículos con reporte de robo!

LORETO, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) localizaron y aseguraron tres vehículos con reporte de robo vigente, así como indicios de un posible campamento delictivo, en la comunidad de Tierra Blanca, municipio de Loreto.

Durante recorridos de seguridad entre barbechos y tapias, los agentes detectaron tres unidades que habrían sido abandonadas ante la presencia policial.

Al consultar sus datos confirmaron que todas contaban con reporte de robo reciente en el estado.

En el área también se encontraron objetos como cobijas, prendas de vestir y calzado, lo que evidenciaba el uso del sitio como campamento, por lo que fue destruido para evitar su reutilización.

Las unidades aseguradas corresponden a una Nissan NP300, con reporte de robo del 26 de noviembre de 2025; una camioneta Chevrolet Colorado, con reporte de robo del 22 de noviembre de 2025, y una Nissan Pathfinder, con reporte de robo del 25 de noviembre de 2025.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de continuar con las indagatorias correspondientes.