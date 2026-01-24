NoticiasZacatecas

¡En Loreto y Villa García la FGJEZ realizó trabajos de búsqueda forense!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas participó en diversas operaciones de búsqueda en el territorio zacatecano.

Estas acciones se desarrollaron en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), Policía de Investigación, Policía Estatal, la Dirección General de Servicios Periciales, Comisión de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Victimas, Protección Civil Estatal y Colectivos de Madres Buscadoras.

El viernes 23 de enero, derivado de las indagatorias, se continuó una búsqueda forense en diversos puntos de la Presa San Marcos, en el municipio de Loreto.

En el lugar, buzos de Protección Civil realizaron una inspección en la cortina, se sumergieron en diversos puntos, alcanzando profundidades desde los 2 metros hasta un máximo de 9.40 metros.

Como resultado, se descartaron varios polígonos de búsqueda tras agotar los puntos correspondientes con total certeza.

En una segunda acción, se inició la prospección en la zona aledaña a la cabecera municipal de Villa García, cubriendo polígonos de búsqueda delimitados con el fin de descartar posibles hallazgos utilizando drones, agotando áreas de interés.

