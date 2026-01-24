¡Por secuestro agravado sentenciaron a 60 años de prisión a dos sujetos y tres mujeres!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de José Alejandro “N”, Gerardo Guadalupe “N”, Karla Rubí “N”, Ma. de la Luz “N” y Ximena Elizabeth “N”, por el delito de secuestro agravado, consistente en 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en la comunidad de Cieneguillas, cuando los ahora sentenciados, mediante el uso de violencia, privaron de la libertad a la víctima, siendo liberada días después previo el pago de un rescate.