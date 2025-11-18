¡En Los Arellano presuntos sicarios desarmaron a policía estatal; abandonaron vehículos y pistola en Lomas de Nueva York!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un elemento de la Policía Estatal fue sorprendido, sometido, golpeado y desarmado por los tripulantes de una camioneta Jeep Cherokee, en color arena, mientras intentaba realizar una revisión preventiva sobre la carretera estatal 77 Los Arellano–El Retoño, en su cruce con la calle Chicago y las ladrilleras de Los Arellano.

Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga en dirección a la comunidad Lomas de Nueva York, donde minutos más tarde abandonaron dicha unidad y un auto con el arma del oficial en su interior.

El oficial agredido fue identificado como Rubén “N”, de entre 40 y 45 años de edad.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 02:10 horas de este martes, el elemento de la Policía Estatal detectó un vehículo que circulaba de manera sospechosa sobre la carretera que conduce a la comunidad de Los Arellano, en el municipio de Aguascalientes, por lo que ordenó al conductor detener su marcha.

El oficial descendió de su unidad y al acercarse a la Jeep Cherokee para entrevistar al conductor fue sorprendido por otros sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Nissan Tsuru en color azul.

Los agresores lo encañonaron, sometieron, golpearon violentamente con pies y puños, y finalmente lo despojaron de su arma corta de cargo y de su teléfono celular para luego huir a toda velocidad en los dos vehículos en dirección a la comunidad de Calvillito, por la misma carretera 77.

Vía radio, el elemento logró comunicarse con la central, notificando lo sucedido y reportando el robo de su arma asignada para luego ir tras sus agresores.

Con apoyo de las cámaras del C5i, se dio seguimiento a las dos unidades, logrando ubicarlas en calles de la comunidad Lomas de Nueva York.

En ese punto, los responsables abandonaron la camioneta y el auto, y dejaron en su interior el arma corta del oficial, que pudo ser recuperada.

Los agresores lograron darse a la fuga sin ser localizados.

Poco después, una ambulancia del ISSEA acudió al cruce de las carreteras 77 y 110, en la zona de Los Arellanos y Héroe Inmortal.

En ese punto el oficial lesionado fue trasladado a bordo de una patrulla para recibir atención médica.

Posteriormente, fue llevado al Hospital MAC Sur, donde se reportó policontundido y bajo valoración para descartar una posible fractura en el tabique nasal.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las primeras indagatorias y levantar indicios.

Los vehículos fueron asegurados y trasladados al edificio de la Dirección General de Investigación Pericial, donde concluirían la inspección en busca de indicios digitales.