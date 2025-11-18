¡Tras accidente en carretera estatal un adolescente murió y dos más resultaron lesionados!

En sus motocicletas se impactaron contra una camioneta estacionada y sin luces

FRESNILLO, ZAC.- Tres adolescentes que viajaban en tres motocicletas se estrellaron contra una camioneta estacionada y sin luces, por lo que uno de ellos murió y los otros dos quedaron lesionados.

El domingo 16 de noviembre, minutos antes de las once de la noche, los muchachos transitaban a exceso de velocidad por la carretera estatal que comunica las comunidades Seis de Enero y El Baluarte, en Fresnillo, cuando se impactaron contra la camioneta.

Oficiales de la Dirección de Policía de Seguridad Vial acudieron al sitio para intervenir en el accidente así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de auxiliar a los motoristas lesionados.

Dos de los jovencitos fueron trasladados a un hospital a bordo de ambulancias, mientras que el tercero fue movilizado en un vehículo particular.

Uno de ellos, de 16 años de edad, murió mientras recibía atención médica.

Los vehículos implicados en el percance fueron asegurados, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaban las indagatorias de los hechos.

Personal forense se encargó del levantamiento del cuerpo sin vida del motociclista para su traslado al SEMEFO.