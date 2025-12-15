¡En los límites entre Zacatecas y Jalisco destruyeron plantío de marihuana!

ZACATECAS, ZAC.- En las inmediaciones de la comunidad Milpillas de Allende, en Teúl de González Ortega, fue localizado un sembradío con alrededor de 1,500 plantas de droga, las cuales fueron destruidas mediante mano de obra e incineración, con el fin de impedir su aprovechamiento por parte de grupos delictivos.

El plantío, con una superficie aproximada de 40 por 100 metros, presentaba una densidad de cuatro plantas por metro cuadrado y una altura promedio de 1.30 metros.

En estas acciones participó personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), la Policía de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.