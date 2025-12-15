¡Tres sujetos que agredieron a un individuo afuera de un palenque fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tres sujetos que estuvieron a punto de asesinar a un individuo a golpes y machetazos en el estacionamiento de un palenque en el municipio de Jesús María fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja y brutal ferocidad.

A los acusados, Enrique “N”, Juan Iván “N” y Osvaldo Guadalupe “N”, se les impuso también la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que fueron encarcelados en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), para el desarrollo del juicio.

La agresión a la víctima sucedió el domingo 30 de noviembre de este año, en el exterior del palenque El Guardaganado, ubicado sobre el kilómetro 13+100 de la carretera federal 70 Poniente, en J.M.

Por motivos no revelados públicamente, los tres sujetos rodearon al ofendido en el estacionamiento y comenzaron a golpearlo con pies y puños, principalmente en la cara, la cabeza, el pecho y la espalda.

El agredido quedó hincado en el piso, apoyado sobre sus rodillas y manos, lo que aprovecharon sus atacantes para continuar golpeándolo.

Enrique, con un machete, le provocó varias heridas, mientras que otro de sus acompañantes lo golpeó con una piedra.

La víctima sufrió lesiones de gravedad que pusieron en peligro su vida, tardaron en sanar más de 15 días y le dejaron cicatrices notables y permanentes.

La golpiza fue grabada por testigos y el video difundido a través de las redes sociales.

Con estos antecedentes, un juez de Control, a solicitud del agente del Ministerio Público, giró órdenes de aprehensión en contra de los tres agresores, que fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Tras ser vinculados a proceso por el juez, se fijó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.