¡En Luis Moya crimen organizado detonó explosivo contra una patrulla de la Policía Estatal y desató el pánico!

Autoridades confirmaron la agresión e informaron que no hubo lesionados de gravedad

Los agresores habrían utilizado el reporte de un cadáver como señuelo para la emboscada

LUIS MOYA, ZAC.- El pánico se apoderó de las calles de este municipio cuando una fuerte explosión se escuchó a varios kilómetros a la redonda e interrumpió la calma de la tarde.

Lo que parecía una jornada tranquila en la zona de invernaderos se transformó en una escena de terror cuando integrantes del crimen organizado detonaron un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía Estatal.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 19 de diciembre.

El impacto fue tal que la onda expansiva destrozó cristales de viviendas cercanas y cimbró a los habitantes, quienes vivieron minutos de angustia ante la violencia que golpeó directamente a su comunidad.

Afortunadamente, pese a la magnitud del estallido, el reporte oficial indica que no hubo pérdidas humanas; sólo dos policías resultaron con lesiones menores y no requirieron traslado a un hospital.

Tras el ataque, un fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales acordonaron la zona para restablecer el orden entre los escombros y el miedo.

Fuentes de seguridad detallaron que los agentes estatales acudieron al reporte del hallazgo de un cuerpo de una persona ejecutada en un camino de terracería, el cual habría sido utilizado como señuelo para la emboscada.

Al desplazarse hacia el punto y pasar sobre una mina, ésta estalló y dañó el frente de la patrulla en la que viajaban.

Las autoridades establecieron un amplio acordonamiento ante la sospecha de que pudiera haber más explosivos enterrados.

En redes sociales circuló un video, presuntamente grabado por los propios agresores, que muestra el momento en que la patrulla se aproxima al sitio y el artefacto es detonado.

El fiscal del estado, Christian Paul Camacho, confirmó la agresión contra elementos de la Policía Estatal y reiteró que no hubo personas lesionadas de gravedad.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) intervino la escena para iniciar las investigaciones.

De manera simultánea, y pensando en la seguridad de las familias vecinas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes ordenó un reforzamiento total en las fronteras colindantes con Zacatecas, desplegando un operativo de vigilancia permanente para evitar que la violencia cruce hacia territorio aguascalentense y preservar la tranquilidad de sus ciudadanos.