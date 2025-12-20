¡En Pocitos 4 sujetos que intentaban “alinear” a una mujer fueron ahuyentados a balazos por la pareja de ella!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos que pretendían “alinear” a una mujer para que “trabajara” para su grupo delictivo fueron ahuyentados a balazos por la pareja sentimental de ella.

Los delincuentes escaparon en dos vehículos, una camioneta en color negro y un automóvil, y no fueron detenidos por los elementos policiales que atendieron los reportes sobre las detonaciones de arma de fuego.

Los hechos sucedieron durante la tarde del jueves 18 de diciembre en la localidad de Pocitos, en territorio del municipio de Aguascalientes.

Los cuatro sujetos, en las dos referidas unidades de motor, arribaron a un domicilio ubicado en la calle Leonardo Muro López esquina con Marcos Coronado, en Pocitos, donde habita una mujer presuntamente dedicada a la venta de drogas.

Los delincuentes llevaban la encomienda de “leerle la cartilla” y “alinearla” para que trabajara para su grupo, pero en el momento en que “dialogaban” con ella para “convencerla”, su pareja sentimental subió a la azotea y comenzó a dispararles.

Ante el ataque, los sujetos abordaron los vehículos en que llegaron y se retiraron a toda velocidad, aparentemente hacia la avenida Eugenio Garza Sada.

Vecinos del rumbo reportaron a los servicios de emergencia los balazos y provocaron la movilización de oficiales de Seguridad Pública.

Por tierra, en varias patrullas, y por aire con apoyo de un helicóptero de la corporación, los elementos desplegaron un operativo en busca de los cuatro sujetos, pero no los localizaron.

Trascendió que la mujer y su pareja sentimental sí fueron “levantados”, golpeados y abandonados en un terreno, pero esta versión no fue confirmada por las autoridades.