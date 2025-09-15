¡Un hombre ejecutado y dos lesionados graves dejó agresión armada en Paseos de Santa Mónica!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sicario consumó una agresión armada en el fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, al sur de la ciudad, tras la que un hombre fue ejecutado y dos más lesionados de gravedad, además de que otras dos personas sufrieron crisis nerviosas.

El ataque sucedió el sábado 13 de septiembre, minutos antes de las nueve de la noche, entre los negocios Súper Paseos y Los Básicos en Vinos, ubicados en las avenidas Palmas de Guinea y Siglo XXI Sur, en dicho fraccionamiento.

El ejecutado fue identificado como Juan Jorge Prieto Martínez, de 39 años de edad, mientras que los lesionados resultaron ser Carlos Emmanuel Plascencia Villalobos, de 35, y Christian Rodríguez, de 20.

Un sujeto, descrito como robusto y vestido todo de negro, llegó al sitio y disparó en contra de las tres víctimas que se hallaban afuera de los locales comerciales mencionados.

Al parecer, el agresor utilizó un arma de fuego larga y tras el ataque huyó pie a tierra, cruzando la avenida Siglo XXI Sur, en dirección hacia la colonia Vicente Guerrero.

De manera extraoficial trascendió que luego abordó una camioneta en color tinto en la que ya lo estaban esperando para completar la fuga.

Testigos reportaron la agresión a los servicios de emergencia, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de auxiliar a los hombres baleados así como a dos personas más con crisis nerviosas.

Juan Jorge fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo con cuatro heridas de bala, una con entrada en el abdomen y salida en el tórax, otra en el brazo izquierdo y dos más en el antebrazo derecho; Carlos Emmanuel también fue llevado al HMH en condición estable, y Christian inicialmente fue llevado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social y luego canalizado igualmente al Hospital Hidalgo, a donde ingresó en condición grave.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal arribaron al lugar de los hechos y resguardaron la zona para que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento y aseguramiento de once indicios, de los cuales siete eran casquillos percutidos.

Posteriormente, Juan Jorge falleció en el HMH, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló como causa de muerte una herida producida por proyectil de arma de fuego en tórax.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para tratar de esclarecer los motivos de la agresión y dar con el responsable.