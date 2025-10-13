¡En la Central de Abastos trailero fue atacado a balazos; investigan posible intento de ejecución!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trailero fue agredido y lesionado de gravedad con disparos de arma de fuego en la Central de Abastos, al sur de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima se estuvo drogando con una mujer y dos sujetos, uno de los cuales lo baleó tras una discusión, aunque de manera extraoficial trascendió que el chofer fue blanco de un intento de ejecución.

Oficiales de Seguridad Pública aseguraron a dos testigos del hecho y los entregaron a las autoridades ministeriales para que rindieran su versión sobre lo ocurrido.

El trailero herido fue identificado como Adalberto “N”, de 45 años de edad, al parecer trabajador de la empresa Transportes Auto Express Castellanos.

La Fiscalía Estatal informó que el domingo 12 de octubre, minutos antes para las nueve de la noche, el trailero se encontraba junto con dos sujetos y una mujer drogándose en la calle Block F de la Central de Abastos.

En determinado momento, por causas desconocidas, los tres individuos comenzaron a discutir y Adalberto sacó un cuchillo de entre sus pertenencias, por lo que otro sujeto sacó un arma de fuego y le disparó, hiriéndolo en el pecho.

El pistolero y el otro sujeto se dieron a la fuga tras la agresión.

Sin embargo, de manera extraoficial trascendió que el trailero fue el objetivo de un intento de ejecución.

Se informó que al hallarse en la Central de Abastos al sitio llegaron varios sujetos a bordo de un automóvil en color negro, del que descendieron dos de ellos y se le aproximaron.

Por motivos desconocidos discutieron y luego los individuos lo golpearon en la cabeza con la cacha de un arma de fuego corta calibre 9 milímetros para finalmente dispararle en el pecho.

Los agresores regresaron al vehículo en que llegaron y se retiraron a toda velocidad.

Tras ser enterados sobre una persona herida de bala, oficiales de las Policías Municipal y Estatal arribaron al lugar junto con el doctor Eduardo Álvarez Bravo, médico de vuelo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que comenzó a auxiliar al hombre lesionado hasta que arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de trasladarlo al hospital 1 del IMSS.

El paciente ingresó en estado delicado ya que sufrió heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego en tórax y heridas corto-contusas en la cabeza producto de los cachazos.

En la escena del ataque fueron localizados cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que poco más tarde fueron levantados como indicios por elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

Cerca del lugar de los hechos fue asegurada una pareja y presentada ante el agente del Ministerio Público como testigo de lo sucedido.