¡En un predio rústico madres buscadoras localizaron restos óseos en Lázaro Cárdenas!

ASIENTOS, AGS.- Restos óseos fueron descubiertos por un grupo de madres buscadoras en las inmediaciones de la localidad La Huerta, perteneciente a la comunidad Lázaro Cárdenas, en el municipio de Asientos.

Los huesos fueron asegurados por elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para su análisis en el Servicio Médico Forense.

El hallazgo tuvo lugar durante el martes 7 de octubre y fue hecho por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Aguascalientes, Jalisco y Sonora, así como personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano las madres buscadoras realizaron labores de inspección en un predio rústico en el punto mencionado y localizaron un fragmento de la parte superior de un cráneo así como otros huesos humanos.

El hueso de cráneo ya se encontraba seco, como si tuviera mucho tiempo en ese sitio.

Luego del hallazgo de los restos óseos, oficiales de Seguridad Pública acordonaron la zona hasta que arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar su aseguramiento y levantamiento.

Además, en el área también se encontró un trozo de una soga, que pudo haber sido utilizado para maniatar a alguna persona.