¡En menos de ocho horas asaltaron dos veces una misma tienda OXXO en El Puertecito!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento El Puertecito fue víctima de dos asaltos consecutivos en menos de ocho horas, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad en la zona nororiente de la ciudad.

Primer asalto: pareja armada intimida a empleada

El primer incidente ocurrió a las 19:00 horas del viernes 12 de septiembre, cuando una pareja, un hombre y una mujer, ingresó al OXXO ubicado en la calle Del Puerto número 202 esquina con Puerto de Veracruz.

Tras esperar a que se retiraran otros clientes, simularon una compra y se dirigieron a la caja.

En ese momento el hombre sacó un arma de fuego y amenazó a la cajera, exigiendo el dinero de la caja registradora.

La empleada, visiblemente alterada, entregó aproximadamente 6 mil pesos en efectivo.

Los delincuentes huyeron del lugar sin causar lesiones físicas, pero dejando una fuerte impresión emocional en la víctima.

Segundo golpe: encapuchados saquean el local

Apenas unas horas después, a las 00:03 del sábado 13 de septiembre, el sistema de videovigilancia detectó nuevamente actividad sospechosa en el interior del mismo establecimiento.

Esta vez dos hombres encapuchados ingresaron por la fuerza, dañando el cerrojo con un pico y procedieron a sustraer productos como vinos, cigarros, aparatos electrónicos y otros artículos, sin que nadie los confrontara.

El monto del segundo robo también se estimó en varios miles de pesos.