¡Grito de Independencia termina en tragedia: discusión entre amigos termina con un muerto a balazos en Corral de Barrancos!

JESÚS MARÍA, AGS.- A las 02:15 de la madrugada de este martes un hombre perdió la vida tras recibir cuatro impactos de bala durante una riña en una vivienda ubicada en el 110 de la calle Naranjos esquina con Guadalupe, en la comunidad Corral de Barrancos.

La víctima mortal fue identificada como José de Jesús “N”, de 32 años de edad.

De acuerdo con el reporte al servicio de emergencias 911, el hecho ocurrió mientras se celebraba el Grito de Independencia.

Dos sujetos que convivían con bebidas embriagantes comenzaron a discutir y uno de ellos, al verse en desventaja, sacó un arma de fuego calibre .22 y disparó en repetidas ocasiones contra José de Jesús, quien cayó gravemente herido e inconsciente.

El agresor, plenamente identificado, se dio a la fuga a pie, mientras elementos de las Policías Estatal y Municipal acudieron al lugar, confirmaron el reporte y acordonaron la zona.

Paramédicos que arribaron posteriormente constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y peritos realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento no se ha revelado la identidad del presunto agresor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar al responsable, que está plenamente identificado.