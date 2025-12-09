¡En Barrio Alto ciclista fue embestido por un motociclista y resultó lesionado!

FRESNILLO, ZAC.- Un ciclista fue impactado por un motociclista, por lo que sufrió algunas lesiones y fue necesario trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

El desigual choque sucedió el lunes 8 de diciembre, alrededor de las siete y media de la noche.

Fue sobre la lateral de la avenida Paseo del Mineral, a la altura de la colonia Barrio Alto, donde el motorista embistió al ciclista, que terminó en el piso.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de auxiliar a la víctima, de 51 años de edad, y tras diagnosticarle algunas lesiones lo trasladaron a un hospital.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que resguardaron la bicicleta en la que viajaba el quincuagenario.