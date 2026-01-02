¡En Nochistlán capturaron a dos presuntos homicidas por órdenes de aprehensión!
ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en colaboración con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, lograron poner a disposición del órgano jurisdiccional a dos personas que contaban con órdenes de aprehensión por homicidio calificado.
Efraín “N” fue detenido en el municipio de Nochistlán.
J. de Jesús “N” fue detenido también en Nochistlán, ya que contaba con una orden de aprehensión.