¡En Haciendas de Aguascalientes hombre perdió la vida por herida de arma de fuego auto-inflingida!

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del jueves 1 de enero se registró la muerte de un joven de 24 años de edad en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, luego de que se disparara intencionalmente en el pecho con un arma de fuego dentro de su domicilio.

El hecho fue reportado a las 11:57 horas, cuando a los servicios de emergencia se informó sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Hacienda Estancia de Mosqueira número 218, casi esquina con Hacienda San Nicolás.

Al lugar acudieron paramédicos de la ambulancia UE-54 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como elementos de las Policías Estatal y Municipal, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Adrián de Jesús “N”, de 24 años, de ocupación comerciante y vecino de Villas del Puertecito.

De acuerdo con la madre del joven, la familia había celebrado la llegada del año nuevo consumiendo bebidas alcohólicas.

Adrián salió de su domicilio alrededor de las 02:00 horas con unos amigos y regresó cerca de las 07:00 horas en estado de ebriedad, iniciando una discusión con su pareja sentimental.

Posteriormente, ambos se trasladaron al domicilio de ella, en Villas del Puertecito.

Cerca de las 09:00 horas, la madre recibió una llamada de su nuera informando que Adrián se había puesto agresivo.

La mujer pidió que lo llevaran nuevamente a su casa, pero durante el trayecto el vehículo se descompuso, por lo que tuvo que acudir por ellos en taxi.

Al llegar al domicilio, el joven alterado empujó a ambas mujeres hacia afuera y se encerró.

Ellas lograron abrir el portón y después la puerta principal, momento en el que observaron que Adrián tomó un arma de fuego de una mesa y se disparó en el pecho.

Otros familiares despertaron por el estruendo y uno de los sobrinos llamó a los servicios de emergencia.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego marca Smith & Wesson SD9 VE con número de serie FDU9392, un casquillo percutido calibre 9 milímetros con la leyenda Luger 9mm 23 AG GN, así como un fragmento de ojiva localizado dentro del domicilio.

El joven vestía pantalón de vestir en color gris, cinturón negro y tenis negros.

De manera extraoficial trascendió que el arma localizada estaría adscrita a la Guardia Nacional, según el número de serie.

Se desconoce si dicha arma fue robada o se extravió a algún elemento de la corporación, así como si cuenta con algún reporte oficial de robo o extravío, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades federales.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente bajo la línea de un suicidio por proyectil de arma de fuego.