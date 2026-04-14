¡En Norias de Ojocaliente agresión armada: balearon negocio de elaboración de piezas metálicas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un negocio en la comunidad Norias de Ojocaliente, dedicado a la elaboración de piezas metálicas, fue blanco de una agresión armada luego de que le efectuaron disparos y dos proyectiles hicieron blanco en la cortina metálica.

El ataque quedó al descubierto la mañana del lunes 13 de abril en el negocio con razón social Metal Metálica, ubicado en la avenida San Gabriel y la calle Diamante, en dicha población, en el oriente de la ciudad.

A temprana hora llegaron unos trabajadores para iniciar sus actividades, pero observaron dos impactos de bala en la cortina y dieron parte a las autoridades.

Oficiales de la Policía Municipal se presentaron en el lugar y confirmaron dos orificios en la cortina.

Además, localizaron a pie de carretera cinco casquillos percutidos, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal se movilizaron al lugar para iniciar las indagatorias a fin de esclarecer los hechos, aunque los encargados del negocio aseguraron desconocer los motivos de la agresión.