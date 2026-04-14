¡Hombre grave tras de que su ex pareja lo roció con gasolina y le prendió fuego en Paseos de San Antonio!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre sufrió quemaduras de gravedad tras de que su ex pareja sentimental lo roció con gasolina y le prendió fuego al interior de su domicilio en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, al sur de la ciudad.

La víctima resultó ser Rogelio, de 51 años, mientras que la agresora, que no ha sido detenida, fue identificada como María Magdalena, de la misma edad.

Al parecer, el hombre ya había denunciado a la mujer por actos de violencia.

Los hechos sucedieron el domingo 12 de abril, minutos después de las once de la noche, en una vivienda de la calle Menorca de dicho fraccionamiento.

María Magdalena llegó al domicilio y de forma violenta le exigió a Rogelio que le abriera la puerta para que hablaran, por lo que él le permitió entrar para tratar de evitar un problema mayor.

Ambos estuvieron hablando sobre la relación que habían llevado y luego se fueron a dormir a habitaciones diferentes debido a que ya era tarde para que la mujer se regresara a su casa.

Sin embargo, cuando ya estaba dormido, Rogelio despertó debido a que María Magdalena lo bañó con gasolina y luego le prendió fuego para después darse a la fuga.

Algunos vecinos se dieron cuenta de un incendio en la vivienda y dieron parte a los servicios de emergencia.

Los bomberos municipales se trasladaron al lugar y al llegar se dieron cuenta que del interior de la casa salía humo, por lo que ingresaron y comenzaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego.

Además, realizaron la búsqueda de posibles víctimas y encontraron a Rogelio lesionado.

Paramédicos del ISSEA arribaron para brindarle los primeros auxilios y le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en el 80 por ciento de su cuerpo, trasladándolo en condición de regular a grave al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica.

El fuego consumió una televisión, ropa, cuadros varios, así como la base y el colchón de la cama donde el quincuagenario descansaba al ser agredido.