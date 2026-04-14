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¡Tras sofocar incendio de pastizales en Jesús María localizaron osamenta humana!

Noticiero El Circo
  • Restos humanos fueron hallados tras atender un incendio de pasto seco cerca de la Avícola Aguascalientes
  • Fiscalía abrió investigación para identificar a la víctima y determinar las causas del fallecimiento

JESÚS MARÍA, AGS.- Durante la madrugada de este martes personal de Protección Civil y Bomberos de Jesús María localizó una osamenta humana mientras sofocaba un incendio de pastizales en un predio cercano a la carretera federal 45 Norte y el bulevar Siglo XXI Norte, lo que derivó en la intervención inmediata de autoridades municipales y estatales.

Minutos antes de las 04:00 horas, un reporte ciudadano al 911 alertó sobre un incendio de pasto seco en las inmediaciones de la Avícola Aguascalientes.

Ante el riesgo de propagación, unidades de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos acudieron de forma inmediata para controlar las llamas.

Fue cerca de las 04:30 horas, mientras realizaban las maniobras de sofocación, el personal operativo detectó la presencia de una osamenta humana completa, ubicada a un costado de un camino de terracería dentro del mismo predio.

De acuerdo con los primeros indicios, los restos corresponden a una persona de complexión media.

Las autoridades descartaron preliminarmente que se tratara de una persona en situación de calle, con base en las condiciones y ubicación del hallazgo.

La Policía Municipal acordonó la zona para preservar la escena y evitar la alteración de indicios. Posteriormente arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de los restos y elaboraron la documentación pericial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para determinar la identidad de la víctima, el tiempo que llevaba en el lugar y las causas del fallecimiento.

Se esperaba que los análisis forenses aportaran información clave para avanzar en el caso.

(FOTO IA)

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