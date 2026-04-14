¡Tras sofocar incendio de pastizales en Jesús María localizaron osamenta humana!

Restos humanos fueron hallados tras atender un incendio de pasto seco cerca de la Avícola Aguascalientes

Fiscalía abrió investigación para identificar a la víctima y determinar las causas del fallecimiento

JESÚS MARÍA, AGS.- Durante la madrugada de este martes personal de Protección Civil y Bomberos de Jesús María localizó una osamenta humana mientras sofocaba un incendio de pastizales en un predio cercano a la carretera federal 45 Norte y el bulevar Siglo XXI Norte, lo que derivó en la intervención inmediata de autoridades municipales y estatales.

Minutos antes de las 04:00 horas, un reporte ciudadano al 911 alertó sobre un incendio de pasto seco en las inmediaciones de la Avícola Aguascalientes.

Ante el riesgo de propagación, unidades de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos acudieron de forma inmediata para controlar las llamas.

Fue cerca de las 04:30 horas, mientras realizaban las maniobras de sofocación, el personal operativo detectó la presencia de una osamenta humana completa, ubicada a un costado de un camino de terracería dentro del mismo predio.

De acuerdo con los primeros indicios, los restos corresponden a una persona de complexión media.

Las autoridades descartaron preliminarmente que se tratara de una persona en situación de calle, con base en las condiciones y ubicación del hallazgo.

La Policía Municipal acordonó la zona para preservar la escena y evitar la alteración de indicios. Posteriormente arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de los restos y elaboraron la documentación pericial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para determinar la identidad de la víctima, el tiempo que llevaba en el lugar y las causas del fallecimiento.

Se esperaba que los análisis forenses aportaran información clave para avanzar en el caso.

(FOTO IA)