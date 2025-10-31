¡En operativo especial al norte de Aguascalientes capturan a “El Charro”, presunto jefe de plaza del CJNG!

AGUASCALIENTES, AGS.- En un operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, “El Charro”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue detenido en una exclusiva torre residencial del norte de la ciudad.

En la operación no se reportaron detonaciones ni incidentes de trascendencia.

Aunque las autoridades federales ni locales lo han confirmado, “El Charro” fue capturado en una quinta ubicada en Miguel Gerónimo número 707 Mezquite Torre Residencial, en el norte de Aguascalientes.

El operativo para la aprehensión del también conocido como “Chirris” se habría efectuado alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves 30 de octubre.

Habitantes del lugar informaron que “ayer un comando del Ejército entró al edificio Torre Mezquite, al parecer buscando a alguien”.

A través de labores de inteligencia, el personal militar estableció que “El Charro” se encontraba en ese lugar y llevó a cabo un sigiloso operativo para su captura, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional.

En el domicilio que ocupaba, además, se habrían asegurado un rifle Kaltec calibre 5.56 con un cargador, 200 cartuchos calibres 7.62×30 y 7.62×39 para rifle de asalto “cuerno de chivo”, un kilo de droga crystal, la cantidad de 720 mil pesos en efectivo, un uniforme táctico en color caqui con las siglas CJNG así como una esclava de oro y relojes Rolex y Hublot.

El operativo para la detención del identificado como el líder del CJNG en Aguascalientes se habría orquestado desde la Ciudad de México, sin la intervención de las autoridades locales.

Tras su aprehensión, “El Charro” fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que enfrenta varias acusaciones por delitos federales.